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Как сообщает полиция Шяуляйского уезда, в субботу утром в общественном месте было найдено тело мужчины.
Šiauliai
Šiauliai
© Shutterstock

Тело мужчины 1970 г.р. было найдено в петле в 8.47 мин на улице Лирос. Внешних повреждений не обнаружено.

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