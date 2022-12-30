В Шяуляй госпитализирован двухлетний ребенок: версия опекуна врачей не убедила

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Перед праздниками, 21 декабря, в Шяуляйскую больницу попал двухлетний ребенок. Опекун уверяет, что ребенок пострадал, когда упал из кроватки, однако полиция расследует возможное насилие.
Департамент полиции информирует, что 21 декабря, в 16 ч. в Шяуляйскую больницу из Шяуляйского района доставили мальчика (2020 г.р.).
Опекун (1987 г.р.) ребенка сказала, что ребенок пострадал, когда упал, забираясь в кроватку.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Расследование начато 29 декабря.
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