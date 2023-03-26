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В Шяуляе во дворе многоквартирного дома обнаружено тело молодого человека.
В Шяуляе во дворе многоквартирного дома обнаружено тело мужчины
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщает, что 25 марта, в 18.50 ч. в Шяуляе, на ул. М.-К.Чурлёниса, во дворе многоквартирного дома, было обнаружено тело молодого человека (1995 г.р.) со следами многочисленных травм.

Подозревают, что молодой человек выпал с балкона на 5 этаже.

Ведется расследование.

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