В Шяуляе в понедельник в квартире сгорели двое мужчин, 18-летняя девушка скончалась в больнице

Департамент полиции сообщает, что 3 июля, в 13.06 ч., в Шяуляе, на ул. Айдо, начался пожар на 9-м этаже 12-этажного дома.

В квартире было обнаружено тело мужчины (1979 г.р.) без внешних следов насилия.

На площадке в подъезде на 9 этаже было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого пока не установлена.

В 13.55 ч. в Шяуляйскую больницу с улицы Айдо привезли пострадавшую (2005 г.р.) с многочисленными травмами, которая выпрыгнула с балкона горевшей квартиры. В 20.45 ч. того же дня девушка скончалась в больнице.