В Шяуляе в понедельник в квартире сгорели двое мужчин, 17-летняя девушка скончалась в больнице

Департамент полиции сообщает, что 3 июля, в 13.06 ч., в Шяуляе, на ул. Айдо, начался пожар на 9-м этаже 12-этажного дома.
В квартире было обнаружено тело мужчины (1979 г.р.) без внешних следов насилия.
На площадке в подъезде на 9 этаже было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого пока не установлена.
В 13.55 ч. в Шяуляйскую больницу с улицы Айдо привезли пострадавшую (2005 г.р.) с многочисленными травмами, которая выпрыгнула с балкона горевшей квартиры. В 20.45 ч. того же дня девушка скончалась в больнице.
Ведется расследование.
Из дома были эвакуированы 43 человека. Пятерым жильцам врачи оказали помощь на месте, а четверых увезли в больницу.
В результате пожара выгорела квартира на 9 этаже, покрылись копотью и обгорели общие помещения на 9 этаже. Копотью покрылись коридоры на 11 и на 12 этажах, на 11 этаже лопнули стеклопакеты на общем балконе, а на 10 этаже на стене появилась трещина.