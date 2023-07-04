04 июля 2023 г. 08:49

В Шяуляе в понедельник в квартире сгорели двое мужчин, 17-летняя девушка скончалась в больнице

 
ru.DELFI.lt
В понедельник в Шяуляе горела квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Сообщается о троих погибших. Двое мужчин сгорели в квартире, а 17-летняя, выпрыгнувшая с балкона на 9 этаже, скончалась в больнице.

Департамент полиции сообщает, что 3 июля, в 13.06 ч., в Шяуляе, на ул. Айдо, начался пожар на 9-м этаже 12-этажного дома.

В квартире было обнаружено тело мужчины (1979 г.р.) без внешних следов насилия.

На площадке в подъезде на 9 этаже было обнаружено обгоревшее тело мужчины, личность которого пока не установлена.

В 13.55 ч. в Шяуляйскую больницу с улицы Айдо привезли пострадавшую (2005 г.р.) с многочисленными травмами, которая выпрыгнула с балкона горевшей квартиры. В 20.45 ч. того же дня девушка скончалась в больнице.

Ведется расследование.

Из дома были эвакуированы 43 человека. Пятерым жильцам врачи оказали помощь на месте, а четверых увезли в больницу.

В результате пожара выгорела квартира на 9 этаже, покрылись копотью и обгорели общие помещения на 9 этаже. Копотью покрылись коридоры на 11 и на 12 этажах, на 11 этаже лопнули стеклопакеты на общем балконе, а на 10 этаже на стене появилась трещина.

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