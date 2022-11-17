По предварительным данным, в среду, 16 ноября, в полицию обратился гражданин Украины (1991 г.р.), на имя которого в 2022 г. неизвестный человек, воспользовавшись его документами заключил договор с компанией Telia Lietuva и купил телефон Samsung.
Образовался долг в размере 769 евро.
О задолженности и заключенном от его имени договоре гражданин Украины узнал 18 октября, получив уведомление о взыскании долга из коллекторской конторы.
Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев
Структура жителей литовской столицы и других городов,...
Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?
Представители консервативной партии "Союз Отечества –...
В Шяуляе украинец попался на удочку мошенников: должен за телефон, который не покупал
Полиция сообщает, что на удочку мошенников попался...
Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа
Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...