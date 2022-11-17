aA
Полиция сообщает, что на удочку мошенников попался украинец.
Internetiniai sukčiai
Internetiniai sukčiai
© Shutterstock

По предварительным данным, в среду, 16 ноября, в полицию обратился гражданин Украины (1991 г.р.), на имя которого в 2022 г. неизвестный человек, воспользовавшись его документами заключил договор с компанией Telia Lietuva и купил телефон Samsung.

Образовался долг в размере 769 евро.

О задолженности и заключенном от его имени договоре гражданин Украины узнал 18 октября, получив уведомление о взыскании долга из коллекторской конторы.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Pirmadienio popietė Vilniuje

В городах Литвы все чаще слышится русская речь: растет число не только приезжающих сюда украинцев

Структура жителей литовской столицы и других городов,...

Приговор по MH17: Самолет сбил российский "Бук"

Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из...

Русская улица, открытие таблички Kamilė Šėraitė Русская улица, открытие таблички Darius Kuolis Alvydas Nikžentaitis Algimantas Kasparavičius

Русская улица в Вильнюсе – дань уважения истории или название, "навязанное оккупантами"?

Представители консервативной партии "Союз Отечества –...

В Шяуляе украинец попался на удочку мошенников: должен за телефон, который не покупал

Полиция сообщает, что на удочку мошенников попался...

Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри...