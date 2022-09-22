В Шяуляе собака хулигана покусала полицейских

По данным Департамента полиции, 21 сентября, в 17 ч. в Шяуляе, на перекрестке ул. Гумбинес-Тулпю мужчина (1966 г.р.) не выполнял требования полиции. Он пытался избежать наказания за нарушение общественного порядка, оказывал активное сопротивление полиции.

По данным полиции, стражей порядка вызвали на место происшествия, поскольку двое пьяных мужчин конфликтовали с охранниками магазина.

Когда приехала полиция, один из мужчин натравил на стражей порядка свою собаку. Собаку укусила обоих полицейских.

Задержанный нарушитель был пьян (1,82 промилле).

Полицейским назначено амбулаторное лечение.

Мужчина задержан. Ведется расследование по факту оказания сопротивления должностным лицам.