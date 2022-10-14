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В пятницу в Шяуляе произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие.
В Шяуляе произошло серьезное ДТП, один автомобиль перевернулся
© Facebook

Департамент пожарной безопасности и спасения сообщает, что в 12 ч. поступило сообщение о том, что в Шяуляе, на перекрестке ул. Тильжес и Аукштабалё, столкнулись два легковых автомобиля.

Звонивший сообщил, что один автомобиль перевернулся, могут быть зажатые люди.

По словам пожарных-спасателей, им не надо было никого освобождать из автомобиля. Людям просто помогли выбраться из него.

Пострадали люди из обоих автомобилей, их передали в руки врачей.

В Шяуляе произошло серьезное ДТП, один автомобиль перевернулся
© Facebook

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