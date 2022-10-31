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В Шяуляе обнаружено тело мужчины со следами насилия.
В Шяуляе обнаружено тело мужчины, скончавшегося при странных обстоятельствах
© DELFI / Karolina Pansevič

Департамент полиции сообщает, что 30 октября, в 14.35 ч. в Шяуляе, на ул. Тильжес, в собственном доме, было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.).

У криминалистов подозрения вызвала рана в области головы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти.

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