В Шяуляе обнаружено тело мужчины, скончавшегося при странных обстоятельствах

Департамент полиции сообщает, что 30 октября, в 14.35 ч. в Шяуляе, на ул. Тильжес, в собственном доме, было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.).

У криминалистов подозрения вызвала рана в области головы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти.