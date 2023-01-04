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Полиция расследует убийство в Шяуляе.
VGPU, ligoninė, traumatologijos punktas, greitoji medicinos pagalba
VGPU, ligoninė, traumatologijos punktas, greitoji medicinos pagalba
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

Сообщается, что 4 января, в 4.13 ч. в Шяуляе, в квартире, было обнаружено тело мертвого младенца (2022 г.р.) и его мать (1998 г.р.) с травмами, которые нанесла себе сама (женщину доставили в больницу).

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