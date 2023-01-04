aA
Полиция расследует убийство в Шяуляе.
Сообщается, что 4 января, в 4.13 ч. в Шяуляе, в квартире, было обнаружено тело мертвого младенца (2022 г.р.) и его мать (1998 г.р.) с травмами, которые нанесла себе сама (женщину доставили в больницу).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве будут жестче контролировать торговцев автомобилями: несоблюдающих порядок ждут штрафы
Ограничение наличного расчета вызывает проблемы у...
Жительницу Вильнюса обокрали, пока она принимала душ: какую схему используют домушники
Во время карантина жители Литвы много времени...
С 2023 года меняются правила регистрации жителей у семейного врача
С 2023 года в Литве переходят к предоставлению более...
Жители Шяуляйского района напуганы: появляются молодежные банды, как в прежние времена
В Куршенай (Шяуляйский район) ходят слухи о появлении...