В Шяуляе мать и отчим били 6-летнюю девочку

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Полиция начала расследование в связи с избиением 6-летней девочки в Шяуляе. Подозреваемые – мать и отчим ребенка.
Полиция сообщает, что в 2023 году (время уточняется) в Шяуляе, дома, девочку 2016 г.р. била мать 1991 г.р., и отчим 1987 г.р.
По предварительным данным, у девочки диагностированы синяки на ногах. В полицию об этом сообщили специалисты службы по правам детей. Ведется расследование.
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