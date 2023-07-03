В Шяуляе горит квартира, с 9 этажа выпрыгнула женщина

О несчастье сообщили 3 июля, в 13.04 ч.

Звонившие сказали, что в Шяуляе, на ул. Айдо, открытым пламенем горит квартира, в которой есть люди.

Пожарные-спасатели сообщили, что на место происшествия выехали 6 автоцистерн. Горит квартира на 9 этаже.

По предварительным данным, в доме 12 этажей.

По словам пожарных-спасателей, с балкона на 9 этаже выпрыгнула женщина, пока о ее состоянии ничего не известно.

В 14 ч. пожарные-спасатели вынесли из квартиры двоих человек. Один мужчина скончался, сообщалось, что он получил ожоги. О состоянии другого пока ничего не известно.