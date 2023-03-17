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В пятницу утром, примерно в 9.19 час., Единый центр помощи по номеру служб экстренной помощи 112 получил сообщение о пожаре в Шяуляе.

По предварительным данным, в Шяуляе, на ул. Тильжес, горит крыша торгового центра "Saulės miestas".

На место происшествия отправлены противопожарно-спасательные силы города Шяуляй (информация передана Шяуляйской станции скорой медицинской помощи).

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