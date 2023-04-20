Полиция сообщает, что инцидент имел место 19 апреля, в 22.20 ч. в Шяуляе, на ул. Энергетику, в доме мужчина (1950 г.р.) ножом ранил 6-летнюю девочку. У девочки порезана ладонь. Ребенку назначено амбулаторное лечение.
Нетрезвая (1,5 промилле) женщина (1983 г.р.), защищая девочку, ранила мужчину. Ему также назначено амбулаторное лечение.
Обоих взрослых участников конфликта закрыли в КПЗ. Ведется расследование.
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