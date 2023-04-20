aA
Мужчина ранил свою внучку. Мать девочки, защищая дочь, ранила агрессора. Арестованы оба взрослых.
Tradicinis universalus japoniškas peilis Santoku
Tradicinis universalus japoniškas peilis Santoku
© Shutterstock

Полиция сообщает, что инцидент имел место 19 апреля, в 22.20 ч. в Шяуляе, на ул. Энергетику, в доме мужчина (1950 г.р.) ножом ранил 6-летнюю девочку. У девочки порезана ладонь. Ребенку назначено амбулаторное лечение.

Нетрезвая (1,5 промилле) женщина (1983 г.р.), защищая девочку, ранила мужчину. Ему также назначено амбулаторное лечение.

Обоих взрослых участников конфликта закрыли в КПЗ. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Эфир Delfi c режиссером "Семейных сцен": почему люди идут убивать, как они дошли до такого расчеловечивания?

29 и 30 апреля в Вильнюсском старом театре состоится...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...

Литовская полиция ужесточает контроль скорости

С понедельника по инициативе Европейской сети дорожной...