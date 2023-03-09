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В Швенчёнском районе, в деревне Пушалотас, в 1 км от Пабраде, перевернулся военный грузовик.
В Швенчёнском районе перевернулся военный грузовик
© Marijampolės apsk.VPK

Департамент полиции информирует, что ДТП произошло 8 марта, в 19.20 ч. Грузовик Литовской армии DAF, которым в служебное время управлял старший рядовой ЛА (1997 г.р.), съехал с дороги и перевернулся.

В ДТП пострадал ехавший в грузовике звеньевой ЛА (1998 г.р.). Ему назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП расследует Военная полиция.

Во вторник военные попали в ДТП в Казлу Руде, там перевернулся грузовик Unimog, пострадали водитель и 8 военных.

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