В Швенчёнском районе перевернулся военный грузовик

Департамент полиции информирует, что ДТП произошло 8 марта, в 19.20 ч. Грузовик Литовской армии DAF, которым в служебное время управлял старший рядовой ЛА (1997 г.р.), съехал с дороги и перевернулся.
В ДТП пострадал ехавший в грузовике звеньевой ЛА (1998 г.р.). Ему назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП расследует Военная полиция.
Во вторник военные попали в ДТП в Казлу Руде, там перевернулся грузовик Unimog, пострадали водитель и 8 военных.
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