В Швенчёнском районе перевернулся автомобиль VW Golf

Полиция информировала, что в 11.19 ч. поступило сообщение о том, что в Швенчёнском районе, в деревне Сена Пашамине, с дороги съехал и перевернулся автомобиль VW Golf.

Звонивший сообщил, что около машины стоят трое молодых людей. На место происшествия выехали и пожарные-спасатели.

Сообщается, что никто не был зажат, помощь пожарных-спасателей не потребовалась.