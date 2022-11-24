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В четверг полиция и скорая выезжали в Швенчёнский район, где сообщалось о перевернувшемся автомобиле.
В Швенчёнском районе перевернулся автомобиль VW Golf
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция информировала, что в 11.19 ч. поступило сообщение о том, что в Швенчёнском районе, в деревне Сена Пашамине, с дороги съехал и перевернулся автомобиль VW Golf.

Звонивший сообщил, что около машины стоят трое молодых людей. На место происшествия выехали и пожарные-спасатели.

Сообщается, что никто не был зажат, помощь пожарных-спасателей не потребовалась.

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Morgana Danielė

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