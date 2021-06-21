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Департамент полиции информировал, что в Швенченском районе, взрывая петарду, пострадал 6-летний ребенок.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Karolina Pansevič

20 июня, в 9.20 ч., в Пабраде (Швенченский район), взрывая петарду, пострадал мальчик (2015 г.р.). Он был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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