aA
Департамент полиции информировал, что в Швенченском районе, взрывая петарду, пострадал 6-летний ребенок.
20 июня, в 9.20 ч., в Пабраде (Швенченский район), взрывая петарду, пострадал мальчик (2015 г.р.). Он был госпитализирован.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Цены на квартиры в Вильнюсе бьют рекорды: остались ли приемлемые варианты? (21)
Эксперты , работающие в сфере недвижимости почти в один...
Президент Литвы: прошу не спешить с празднованием победы над пандемией (25)
В понедельник в президентском дворце состоялся форум...
Минздрав предлагает ввести послабления на день Ивана Купалы (2)
Минздрав Литвы предлагает правительству немного...
Коронавирус в Литве: 28 новых случаев, скончался 1 человек (23)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 28 новых случаев...
Из-за жары серьезно деформировалось покрытие на самой опасной дороге Литвы (5)
Литовская дирекция автомобильных дорог информирует,...