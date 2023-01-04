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В Швенченском районе в квартире обнаружены тела двоих молодых людей.
В Швенченском районе в квартире обнаружены тела двоих молодых людей
© DELFI / Erika Venckutė

Сообщается, что мужчина сообщил по номеру 112, что его двоюродный брат с подругой не открывают двери, возможно они отравились угарным газом.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, они выломали дверь в квартиру, впустили внутрь полицейских и врачей. В квартире обнаружили два тела.

По предварительным данным, в 15 ч. в деревне Павовере (Швенченский район) в квартире были обнаружены тела молодого человека (2003 г.р.) и молодой женщины (1995 г.р.) без внешних следов насилия.

Подозревают, что они скончались из-за отравления угарным газом.

Ведется расследование.

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