В Швенченском районе в квартире обнаружены тела двоих молодых людей.

Сообщается, что мужчина сообщил по номеру 112, что его двоюродный брат с подругой не открывают двери, возможно они отравились угарным газом.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, они выломали дверь в квартиру, впустили внутрь полицейских и врачей. В квартире обнаружили два тела.

По предварительным данным, в 15 ч. в деревне Павовере (Швенченский район) в квартире были обнаружены тела молодого человека (2003 г.р.) и молодой женщины (1995 г.р.) без внешних следов насилия.

Подозревают, что они скончались из-за отравления угарным газом.

Ведется расследование.