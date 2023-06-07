В Швенченском районе украдены 100 000 евро, подозреваемые - женщины, попросившие воды

Полиция информировала, что 6 июня, в 18 ч., в Швенченском районе, в Пабраде, из дома при невыясненных обстоятельствах пропали 100 000 евро.
По предварительным данным, к пожилым людям зашли две цыганки. Одна из них попросила воды. Женщина выпила воды и ушла. После ухода женщин выяснилось, что пропали деньги и ключи.
Начато расследование.
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