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Во вторник, 6 июня, вечером у жителей пропала крупная сумма денег. Начато расследование.
В Швенченском районе украдены 100 000 евро, подозреваемые - женщины, попросившие воды
© Policijos departamentas

Полиция информировала, что 6 июня, в 18 ч., в Швенченском районе, в Пабраде, из дома при невыясненных обстоятельствах пропали 100 000 евро.

По предварительным данным, к пожилым людям зашли две цыганки. Одна из них попросила воды. Женщина выпила воды и ушла. После ухода женщин выяснилось, что пропали деньги и ключи.

Начато расследование.

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