В Швенченском районе перевернулся автомобиль таможенников

Департамент полиции информирует, что ДТП произошло 4 апреля, в 10 ч. в деревне Тадарина (Швенченский район). Автомобиль Renault Scenic, которым управлял старший инспектор (1964 г.р.) Вильнюсской территориальной таможни из-за скользкой дороги съехал с нее и перевернулся.

В ДТП пострадала ехавшая в машине старший инспектор (1960 г.р.). Ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель и другая пассажирка (старший инспектор 1961 г.р.) не пострадали. Водитель был трезвым.

Все таможенники были в униформе, но поездка была организована не в рабочее время. Обстоятельства ДТП уточняются.