В Швекшне пьяный мужчина бил собутыльника по голове топором

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Департамент полиции информировал, что в Шилутском районе мужчине были нанесены рубленые раны топором.
14 мая, в 00.10 ч. в Швекшне (Шилутский район), в квартире, нетрезвый (2,18 промилле) мужчина (1960 г.р.) топором нанес раны нетрезвому (3,78 промилле) собутыльнику (1972 г.р.), который был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан.
Начато расследование.
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