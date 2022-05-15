В Швекшне пьяный мужчина бил собутыльника по голове топором

14 мая, в 00.10 ч. в Швекшне (Шилутский район), в квартире, нетрезвый (2,18 промилле) мужчина (1960 г.р.) топором нанес раны нетрезвому (3,78 промилле) собутыльнику (1972 г.р.), который был доставлен в больницу. Подозреваемый задержан.

Начато расследование.