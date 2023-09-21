В Ширвинтском районе автомобиль сбил лося, водитель погиб

Информация о ДТП поступила 20 сентября, в 21.43 ч. по номеру 112. Информировали, что в Ширвинтском районе, на дороге Балтиёс, около хутора Илгабраде, легковой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. После столкновения лось оказался на крыше машины.