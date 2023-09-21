В Ширвинтском районе автомобиль сбил лося, водитель погиб

Информация о ДТП поступила 20 сентября, в 21.43 ч. по номеру 112. Информировали, что в Ширвинтском районе, на дороге Балтиёс, около хутора Илгабраде, легковой автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. После столкновения лось оказался на крыше машины.
Во время ДТП водитель был зажат в автомобиле. Его из автомобиля извлекли пожарные-спасатели. 68-летний водитель скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.
Животное не выжило.
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