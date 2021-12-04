В Ширвинтос пьяная водитель ехала с 6-месячным младенцем и мужем

Люди в ДТП не пострадали. Однако водитель Audi была явно пьяна. Женщина вела себя агрессивно и сначала отказалась от проверки на трезвость. При этом она кричала, что если подует в алкотестер, то он покажет нули. В машине был нетрезвый (1,95 промилле) супруг водителя и 6-месячный младенец.
На место происшествия приехало несколько экипажей полиции, сотрудники службы по правам детей, врачи скорой помощи.
Поскольку работники службы по правам детей не могут забрать ребенка с места ДТП, о младенце позаботились врачи.
После долгих препираний водитель Audi подула в алкотестер. Он показал 1,17 промилле.
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