В Шилутском районе воздушный шар врезался в здания, пострадали 7 человек

По данным полиции, несчастье произошло 5 мая, в 20.30 ч. в Шилутском районе, в пределах деревни Вилко кампас. Воздушный шар, которым управляла женщина (1986 г.р.), из-за сменившего свое направление ветра потерял управление и врезался в постройки, потом повис на дереве.

На воздушном шаре летели и пострадали - мужчина (1963 г.р.), несовершеннолетний (2009 г.р.), несовершеннолетняя (2011 г.р.), женщина (1990 г.р.), мужчина (1963 г.р.), женщина (1970 г.р.) и пилот (1986 г.р.). Все они доставлены в Клайпедскую и Шилутскую больницы.

Эту информацию в понедельник рано утром подтвердил представитель пожарных-спасателей Мирослав Герасимович.

Приехавшие на место происшествия спасатели нашли пострадавших на земле.