В Шилутском районе жуткое преступление: женщина пожаловалась на изнасилование

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Женщина из Шилутского района рассказала полицейским, что ее изнасиловали неизвестные мужчины.

В Шилутском районе в полицию обратилась женщина (1998 г. р.), которая информировала, что 10 июня 2023 года ее изнасиловали мужчины. Подозреваемые не установлены.

Начато досудебное расследование в соответствии с 149 статьей ч.1 Уголовного кодекса Литовской Республики (изнасилование).

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Женщины со всей Литвы, подвергшиеся сексуальному насилию, могут обращаться по тел. 865500775, по электронной почте kmd.asoc@gmail.com (предоставляется профессиональная помощь юриста, психолога и представительство в делах).

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