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Департамент полиции Литвы информирует, что в Шилутском районе вандалы разорили кладбище.
27 июня, в 6 ч., в Шилутском районе, в Швекшне, на кладбище были обнаружены 7 разбитых памятников.
Ущерб 15 000 евро. Ведется расследование.
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