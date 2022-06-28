aA
Департамент полиции Литвы информирует, что в Шилутском районе вандалы разорили кладбище.
Druskininkų policijos komisariatas
Druskininkų policijos komisariatas
© DELFI / Domantas Pipas

27 июня, в 6 ч., в Шилутском районе, в Швекшне, на кладбище были обнаружены 7 разбитых памятников.

Ущерб 15 000 евро. Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Сейм Литвы запретил импорт российского газа в страну. Исключение - его транзит в Калининград

Литва законодательно запретила импорт в страну...

Во вторник в Литве был улучшен 82-летний рекорд

28 июня в Литве было жарче, чем накануне, а центр жаркой...

Полиция, суды и министерства получили письма с угрозами: информация не подтеврдилась

Во вторник одно за другим стали поступать звонки и...

Valerijus Karbalevičius

Аналитик: заявление о ядерном оружии для Беларуси - главный публичный итог встречи Лукашенко и Путина

"Россия приняла решение обойтись угрозами ядерного...

Впечатляющие зарплаты в Литве: в лидерах компания, которая платила по 56 000 евро

В мае в Литве 21 компания платила своим работникам...