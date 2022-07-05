В Шилутском районе с дороги съехал автомобиль VW Passat, водитель погиб

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В Шилутском районе в мелиорационный канал съехал автомобиль VW Passat, водитель погиб.
Полиция сообщает, что 4 июня, в 13.55 ч. в Шилутском районе, в пределах деревни Гирининкай, в мелиорационный канал съехал автомобиль Passat.
В салоне автомобиля обнаружили тело мужчины 1965 г.р.
Ведется расследование.
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