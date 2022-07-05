В Шилутском районе с дороги съехал автомобиль VW Passat, водитель погиб

Полиция сообщает, что 4 июня, в 13.55 ч. в Шилутском районе, в пределах деревни Гирининкай, в мелиорационный канал съехал автомобиль Passat.

В салоне автомобиля обнаружили тело мужчины 1965 г.р.

Ведется расследование.