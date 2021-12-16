В Шилутском районе инвалид на машине заехал в болото

Двое пожарных в гидрокостюмах дошли до машины, посадили мужчину и собак в спасательные сани и отвезли в безопасное место. Мужчина живет недалеко от места происшествия. Он рассказал, что из дома выехал, все было в порядке, а вернуться не смог. Мужчина не пострадал, помощь врачей ему не потребовалась. Пожарные доставили мужчину и собак домой.
Глава Службы пожарной безопасности Шилутского района Валдас Кундротас сказал, что в их районе уже началось наводнение: "Поднимается уровень воды в Немане, в Шише, Минии и Вейвиржисе. Раньше больше проблем было с дорогой в Русне, но после строительства эстакады там помощь спасателей требуется реже. Однако сельские дороги местами затапливает".
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