В Шилуте найдено тело пропавшей девушки

По предварительным данным, 26 октября из центра социальных услуг в Шилуте ушла девушка (2003 г.р.) и пропала.

Полиция искала пропавшую. В Шилутском районе было обнаружено ее тело со следами насилия.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодого человека (1996 г.р.).

Ведется расследование.