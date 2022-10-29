В Шилуте найдено тело пропавшей девушки

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В Шилуте разыскивали пропавшую 19-летнюю девушку. Полиция информировала, что было совершено предступление.
По предварительным данным, 26 октября из центра социальных услуг в Шилуте ушла девушка (2003 г.р.) и пропала.
Полиция искала пропавшую. В Шилутском районе было обнаружено ее тело со следами насилия.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодого человека (1996 г.р.).
Ведется расследование.
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