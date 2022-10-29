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В Шилуте разыскивали пропавшую 19-летнюю девушку. Полиция информировала, что было совершено предступление.
В Шилуте найдено тело пропавшей девушки
© Asm. albumas

По предварительным данным, 26 октября из центра социальных услуг в Шилуте ушла девушка (2003 г.р.) и пропала.

Полиция искала пропавшую. В Шилутском районе было обнаружено ее тело со следами насилия.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодого человека (1996 г.р.).

Ведется расследование.

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