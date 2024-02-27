В Шилальском районе на дороге сгорел автобус

Автобус Setra принадлежал Шилальскому автобусному парку. Он загорелся в 7.13 ч. К приезду пожарных-спасателей автобус горел открытым пламенем.
Его потушили три команды пожарных-спасателей. Выгорел салон автобуса, полопались окна, сгорели другие части. На дорогу вытекло горючее и масло. Их собрали пожарные-спасатели.
Пожар на видео снял вице-мэр Шилале Игнас Гужаускис. Он в это время проезжал мимо, ехал на работу.
"Лицо водителя было черным от дыма, волосы обгорели", – рассказал он.
"Я попросил скорее вызвать скорую. Пожарные так и сделали. Врачи осмотрели водителя, с ним все было в порядке", - сказал вице-мэр.
Подозревают, что причиной возгорания была поломка в электроинсталляции.
"По словам водителя, пожар начался в задней части автобуса, в потолке. Вспышка, и огонь сразу охватил весь салон. Водитель пытался погасить пламя, но тщетно", – сказал Гужаускис.