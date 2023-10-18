В Шилальском районе полиция стреляла по шинам трактора – трезвый водитель опасно маневрировал

Департамент полиции сообщил, что 17 октября, в 23.15 ч., в Паюрисе (Шилальский район), по требованию полицейских не остановился водитель трактора T-40.

Тракторист пытался сбежать от полиции, опасно маневрировал на дороге, заехал на территорию деревообрабатывающей компании и ездил по ней, ставя под угрозу жизнь и здоровье работников.

Чтобы сбавить скорость трактора, полицейский (1978 г.р.) из служебного пистолета Glock-19 несколько раз выстрелил в заднее колесо трактора, трактор остановился.

Трактором управлял трезвый молодой человек (1998 г.р.).