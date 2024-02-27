В Шилальском районе на дороге сгорел автобус

Автобус Setra принадлежал Шилальскому автобусному парку. Он загорелся в 7.13 ч. К приезду пожарных-спасателей автобус горел открытым пламенем.

Его потушили три команды пожарных-спасателей. Выгорел салон автобуса, полопались окна, сгорели другие части. На дорогу вытекло горючее и масло. Их собрали пожарные-спасатели.

Пожар на видео снял вице-мэр Шилале Игнас Гужаускис. Он в это время проезжал мимо, ехал на работу.

"Лицо водителя было черным от дыма, волосы обгорели", – рассказал он.

"Я попросил скорее вызвать скорую. Пожарные так и сделали. Врачи осмотрели водителя, с ним все было в порядке", - сказал вице-мэр.

Подозревают, что причиной возгорания была поломка в электроинсталляции.