В Шальчининкском районе задержана контрабанда сигарет на миллион евро

В минувшее воскресенье, в 5 ч., на Шальчининкский КПП приехал тягач Daf из Беларуси. Гражданин Беларуси указал, что везет через Литву в Польшу картон.
Однако у таможенников появились подозрения: картон был сложен неаккуратно. После тщательной проверки выяснилось, что официальный груз был лишь прикрытием: внутри картона были вырезаны пустоты, а в них спрятаны сигареты.
По предварительным данным, в Литву пытались ввезти около 308 000 пачек белорусских сигарет NZ Gold и Minsk Superslims.
Их стоимость со всеми налогами - больше 1 млн. евро.
Начато расследование. Водитель тягача был задержан. Позже его отпустили под залог, кроме того, у него изъяли документы и взяли подписку о невыезде.
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