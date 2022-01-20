В Шальчининкайском районе задержан подозреваемый в убийстве

aA
19 января, в 22.20 ч., в Шальчининкайском районе, б деревне Науясодис, в доме было обнаружено тело мужчины (1970 г.) со следами побоев.
Задержан нетрезвый (1,66 промилле) подозреваемый (2002 г.р.). Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе из-за снега по скользким дорогам не может проехать даже городской транспорт (1)
Еще накануне были предупреждения о том, что ожидается...
Коронавирус в Литве: 7057 новых случаев и 9 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 7057 новых...
Ландсбергис: военная угроза России должна вызывать обеспокоенность и у Грузии (4)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Эпидемиолог: худшее ждет впереди, тяжелым будет весь месяц (29)
Директор Вильнюсского департамента Национального...