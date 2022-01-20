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19 января, в 22.20 ч., в Шальчининкайском районе, б деревне Науясодис, в доме было обнаружено тело мужчины (1970 г.) со следами побоев.
В Шальчининкайском районе задержан подозреваемый в убийстве
© Shutterstock nuotr.

Задержан нетрезвый (1,66 промилле) подозреваемый (2002 г.р.). Начато расследование.

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