В Шальчининкайском районе машина врезалась в дерево: двое мужчин доставлены в больницу, один из них скончался

По данным полиции, двое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет получили ранения, оба потеряли сознание. Как сообщили в пожарном управлении, один из пострадавших был зажат в автомобиле. Пожарные освободили его и передали медикам.
Оба пострадавших доставлены в больницу.
Предполагется, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения - в машине много бутылок с алкоголем.
Дополенено. Через пару часов после аварии полиция получила медицинское заключение о том, что один из пострадавших скончался.
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