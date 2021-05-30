В Шальчининкайском районе машина врезалась в дерево: двое мужчин доставлены в больницу, один из них скончался

По данным полиции, двое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет получили ранения, оба потеряли сознание. Как сообщили в пожарном управлении, один из пострадавших был зажат в автомобиле. Пожарные освободили его и передали медикам.

Оба пострадавших доставлены в больницу.

Предполагется, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения - в машине много бутылок с алкоголем.

Дополенено. Через пару часов после аварии полиция получила медицинское заключение о том, что один из пострадавших скончался.