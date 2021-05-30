aA
В воскресенье, в 13.19, по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в в Шальчининкайском районе автомобиль Renault Scenic врезался в дерево. Сообщалось о пострадавших.
В Шальчининкайском районе машина врезалась в дерево: двое мужчин доставлены в больницу, один из них скончался
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, двое мужчин в возрасте от 30 до 35 лет получили ранения, оба потеряли сознание. Как сообщили в пожарном управлении, один из пострадавших был зажат в автомобиле. Пожарные освободили его и передали медикам.

Оба пострадавших доставлены в больницу.

Предполагется, что мужчины были в состоянии алкогольного опьянения - в машине много бутылок с алкоголем.

Дополенено. Через пару часов после аварии полиция получила медицинское заключение о том, что один из пострадавших скончался.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Mindaugas Stankūnas

Изменился один из важнейших показателей распространения коронавируса: таких цифр мы не видели с прошлого года (18)

Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского...

Vasara Palangoje

Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше (36)

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро...

Laura Duksaitė-Iškauskienė Laura Duksaitė-Iškauskienė

Эксперт по рынку труда предупредила: молодые работники будут другими - работодатели уже сталкиваются с проблемами (33)

Поколение, выросшее в Интернете, уже начинает выходить...

Protestai Baltarusijoje

"Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс": Дизайнер Александра Жук – о ситуации в Беларуси, произволе властей "Столица Литвы близка и понятна во всех смыслах слова" (137)

С момента президентских выборов в Беларуси прошло...

Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге (3)

Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги,...