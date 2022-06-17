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14 июня в Шальчининкай за рулем тягача с контрабандой задержан контрабандист-ветеран. Нелегальные сигареты были обнаружены среди декоративных камней. Подозреваемому гражданину Литвы почти 80 лет.
В Шальчининкай за рулем тягача с контрабандой задержан контрабандист-ветеран
© MKT

Криминалисты Литовской таможни указали, что тягач Man из Беларуси в Литву через Шальчининакй въехал 14 июня, в 9 ч.

Машиной управлял 77–летний вильнюсец, он указал, что везет 20 т декоративных камней.

Таможенники решили проверить груз с помощью рентгена. Подозрения подтвердились: между камнями были ящики с сигаретами.

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Из-за сложной процедуры разгрузки, точное количество контрабанды пока неизвестно, однако на данный момент уже нашли 45 000 пачек белорусских сигарет Minsk и NZ Gold (на сумму 160 000 евро, если считать с налогами).

Сигареты и тягач задержаны. Был задержан и водитель. Начато расследование.

16 июня Вильнюсский участковый суд разрешил отпустить подозреваемого, ему придется регулярно регистрироваться в полиции.

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