aA
В Шальчининкай 6-летняя девочка выстрелила в мальчика из пневматического оружия.
Несчастье произошло 10 мая, в 21.20 ч., во дворе дома, сообщает полиция.
Малолетняя девочка играла с пневматическим оружием и нечаянно выстрелила в 9-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт предложила посчитать, что выгоднее - арендовать или покупать квартиру
Несмотря на то, что во многих странах мира жители...
Спецэфир Delfi: почему Литва считает Россию террористом, как работают журналисты Украины в условиях войны?
Парламент Литвы 10 мая единогласно принял резолюцию,...
Скандальная поездка литовцев в Минск: встреча с Лукашенко и просьба о помощи
Группа людей, сочувствующих осужденному за шпионаж...
Жители Литвы охотно ездят в Беларусь за дешевыми товарами и услугами полные автобусы едут и в Вильнюс
Жители Литвы пользуются возможностью безвизового...
Представительница Литвы Моника Лю прошла в финал "Евровидения"
Во вторник представительница Литвы Моника Лю (Monika Liu) с...