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В Шальчининкай 6-летняя девочка выстрелила в мальчика из пневматического оружия.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Несчастье произошло 10 мая, в 21.20 ч., во дворе дома, сообщает полиция.

Малолетняя девочка играла с пневматическим оружием и нечаянно выстрелила в 9-летнего мальчика. Пострадавший был госпитализирован.

Ведется расследование.

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