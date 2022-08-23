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В Шакяйском районе в сгоревшем автомобиле VW Jetta обнаружено тело мужчины.
Žvakė
Žvakė
© Vida Press

Департамент полиции сообщает, что автомобиль VW Jetta (2008 г.в.) загорелся 22 августа рано утром.

Автомобиль горел в деревне Найдине (Шакяйский район). Он стоял у леса (видимо съехал с дороги). Горел открытым пламенем.

Выгорела внутренняя часть автомобиля. В машине обнаружено обгоревшее тело мужчины (1968 г.р.).

Ведется расследование.

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