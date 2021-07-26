В Шакяйском районе в местной канализации утонули три человека

Скопировать ссылку В Шакяйском районе в местной канализации утонули три человека

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26 июня, в 11.45 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шакяйском районе, на территории ферм в деревне Паникяй в Шакяйском районе в местной канализации утонули три человека.