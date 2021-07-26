aA
26 июня, в 11.45 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шакяйском районе, на территории ферм в деревне Паникяй в Шакяйском районе в местной канализации утонули три человека.
Из канализационного колодца глубиной 6 м пожарные-спасатели вытащили тела троих мужчин.
По предварительным данным, в колодце проводили работы по демонтажу неисправного насоса. На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, полиция, специалисты по безопасности труда. Обстоятельства происшествия выясняются.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Обязательное тестирование работников привело к хаосу, свободных мест нет, за нарушение порядка штраф 6000 евро
С 26 июля в Литве действует требование обязательного...
В Алитусском районе нелегальные мигранты устроили бунт (43)
26 июля с утра в бывшей Веребейской школе (Алитусский...
Глава Минздрава Литвы: осенью вакцинация некоторых работников может стать обязательной (15)
Осенью вакцинация некоторых работников может стать...
Неофициальный лидер мигрантов – о жизни в палаточном городке: возможно, скоро произойдет что-то хорошее (39)
На Друскининкайскую заставу журналисты приезжают в 23 ч....
В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы: проволоки для забора хватило на две недели (122)
Бывший шеф ДГБ считает, что к охране границы власти...