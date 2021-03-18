В Шакяйском районе скончался подавившийся едой младенец

Полиция проводит расследование.
По данным полиции, мать с младенцем приехала в гости к родственникам в Казлу Руду. Рано утром взрослые заметили, что с младенцем что-то не так, он не подает признаков жизни. Близкие младенца позвонили по номеру 112 в 7.36 ч.
Мать ребенка не стала дожидаться врачей и сама отвезла его в Шакяйскую больницу. Врачи реанимировали младенца, хотели везти в Каунас, но девочка скончалась.
По данным полиции, следов насилия на теле младенца нет, мать трезвая. "Это нормальные люди, не пьяницы, ужасное несчастье", – сказали представители Мариямпольской полиции.
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