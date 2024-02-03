В Шакяй в доме взорвался газовый баллон, пострадал один человек

По данным полиции, 2 февраля, в 12.05 ч., в Шакяй, на ул. Шяулю, в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, пострадал житель (1970 г.р.) дома. Он был доставлен в Каунасскую клинику.

По словам пожарных-спасателей, поступило сообщение о взрыве. Взрывной волной в доме выбило все окна, рядом с домом лежал мужчина (1970 г.р.). Он был в сознании, со следами ожогов, пострадавшего увезли в больницу. В доме признаков пожара не было.

Из дома вынесли все вещи, которые могли воспламениться, их залили водой. Конструкции дома проверили с помощью тепловизора.

Дом деревянный, одноэтажный с мансардой. В доме семь квартир. 3 квартиры - социальные. Взрыв также произошел в социальной квартире.

На место происшествия приехал мэр Шакяй. Решается вопрос временного переселения жителей дома в другое место.