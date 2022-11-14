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В Вильнюсе мужчина сообщил, что в дачном домике, который он сдал в аренду, обнаружил целый арсенал оружия, наркотики и нелегальный алкоголь.
В сданном в аренду доме мужчина нашел оружие и наркотики
© Klaipėdos aps. VPK

Сообщение об опасной находке поступило в воскресенье, около 16 часов.

Мужчина информировал полицию, что приехал осмотреть дачный дом на ул. Эглинес Соду 5-ои и нашел оружие и наркотики.

Хозяин на три месяца сдал этот дом в аренду 35-летнему мужчине.

Полиция, осмотрев дом, нашла две винтовки ИЖ-38 и Howa с оптическим прицелом, пистолет Reck, три магазина для автомата, два взрывателя (ГПВ-2 и M-12) и 341 патрон разного калибра.

Кроме того, были обнаружены наркотики растительного происхождения и 18 пластиковых емкостей. В емкостях было – 3 литра водки без литовских бандеролей.

Начато расследование по факту незаконного хранения оружия и наркотиков.

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