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Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе и Паневежисе были обнаружены тела людей.
11 ноября, в 13.07 ч. в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё, в сданной в аренду квартире было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.) в стадии разложения. Ведется расследование.
В 20 ч. того же дня в Паневежисе, в квартире на ул. Й.Басанавичаус, было обнаружено тело женщины (1946 г.р.) в стадии разложения. Ведется расследование.
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