11 ноября, в 13.07 ч. в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё, в сданной в аренду квартире было обнаружено тело мужчины (1984 г.р.) в стадии разложения. Ведется расследование.

В 20 ч. того же дня в Паневежисе, в квартире на ул. Й.Басанавичаус, было обнаружено тело женщины (1946 г.р.) в стадии разложения. Ведется расследование.