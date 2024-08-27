2024.08.27 10:51

В самом центре Вильнюса нагло ограбили салон сотовой связи

 
ru.DELFI.lt

Рано утром во вторник в самом центре столицы, на проспекте Гедиминаса, злоумышленник ограбил салон сотовой связи "Tele2".

В 5 часов утра был ограблен салон сотовой связи "Tele2", где также находится филиал компании по ремонту телефонов "Smart Master", расположенный на проспекте Гедиминаса, рядом с площадью В. Кудирки и Домом правительства. Преступление заметили сотрудники полиции через видеокамеры, расположенные рядом с салоном, поэтому охранники и сотрудники полиции появились на месте практически одновременно. К сожалению, злоумышленник к этому времени уже успел скрыться с места преступления.

Инцидент был зафиксирован на видеокамеры. Преступник приехал на велосипеде, он был в шлеме. Оставив велосипед за углом, вор подошел к окну, разбил стекло и, собрав электронику, скрылся.

По предварительным данным, украдено 6 телефонов, 2 компьютера и планшет, ущерб оценивается примерно в 10 000 евро. По факту кражи со взломом начато досудебное расследование.

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