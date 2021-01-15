В самолете молодой мужчина без маски приставал к пассажирам: "тетенька, никакого ковида нет"

Явно нетрезвый молодой человек бродил по салону, по-русски бранил всех, называл чертями и т.д., а, увидев свободное место, подсаживался к людям и лез к ним прямо в лицо, при этом маски на нем не было. Одной из женщин он заявил: "Тетенька, разве ты не знаешь, никакого ковида нет?!".
Стюардессы пытались его угомонить, но тщетно. Когда стюард сказал, что в Лондоне его сдадут полиции, он лишь демонстративно стал пить пиво.
Даже, когда все должны были сидеть на местах, он бродил по салону и упал на одного из пассажиров, стал открывать багажные отделения, вытащил чужой рюкзак. Его владелец стал защищать свое имущество, тогда пьяный пассажир по-русски обругал его. Разгорелся конфликт.
Молодой человек успокоился только в конце полета. В аэропорту пассажирам не разрешили покинуть борт – пришлось ждать полицию. Полицейские надели на хулигана наручники и увели.
Об этом происшествии порталу Delfi рассказал другой пассажир: "Я был в том самолете и, к сожалению, сидел за этим человеком, когда его задержали. Его арестовали за сексуальное домогательство и пьянство в самолете (полицейский сказал sexual assault and being drunk on an airplane). Он приставал к стюардессам, а в отношении чернокожей употреблял – расистские выражения".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский депутат о приезде распространяющих пропаганду иностранных исполнителей: надо запрещать и создать единую систему (439)
После того как стало известно, что компании,...
Профессор о заболевших после прививки врачах: после первой дозы вероятность заражения снижается на 20% (22)
В четверг в Литве сообщили о том, что 79 врачей...
За нарушение карантина депутат Ширинскене получила штраф в размере 250 евро (5)
Отдел коммуникации ГКП Укмергского округа...
Коронавирус в Литве: 1149 новых случаев, умерли 26 человек (8)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1149 новых случаев...
Компенсации за концерты Киркорова и Шафутинского в Литве вызвали скандал, минкульт сожалеет (191)
Вице-министр культуры Литвы , бывшая руководитель...