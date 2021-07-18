В Рукле обнаружено тело стрелка, обстоятельства происшествия выясняет полиция

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Департамент полиции сообщает, что 16 июля, в 18.50 ч., в Рукле (Йонавский район), было обнаружено тело военного Литовского союза стрелков без внешних следов насилия.
Начато выяснение обстоятельств смерти.
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