В Рукле обнаружено тело стрелка, обстоятельства происшествия выясняет полиция

aA

Департамент полиции сообщает, что 16 июля, в 18.50 ч., в Рукле (Йонавский район), было обнаружено тело военного Литовского союза стрелков без внешних следов насилия.