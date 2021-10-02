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В Рукле, в артиллерийском батальоне им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса, скончался молодой призывник 2000 г.р. Об этом в субботу вечером сообщила Литовская армия, выразив соболезнования близким призывника.
В Рукле неожиданно скончался молодой военный
© AFP / Scanpix

"Руководство Минобороны и командование Литовской армии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью младшего рядового, призывника, служившего в артиллерийском батальоне им. генерала Ромуальдаса Гедрайтиса (Рукла, Йонавский район) его близким и сослуживцам. Несчастье произошло во время дежурства. По предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Смерть наступила 2 октября 2021 года.

Покойный добровольно поступил на службу в марте 2021 года. Командующие охарактеризовали его как хорошего служащего. О происшествии информированы близкие призывника. Им выразили соболезнования. Проводится расследование", – сказано в сообщении.

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