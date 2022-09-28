"Сегодня в школе Руклы была избита девочка, стояли лужи крови", - сообщалось во вторник в фейсбуке.

Представитель полиции каунасского округа Реда Зараускене подтвердила, что такой инцидент зафиксирован, но комментировать ее не могла, чтобы не нанести вреда интересам несовершеннолетних.

"27 сентября, в 12.45 ч. поступило сообщение о том, что в Йонавском районе, в Рукле, несовершеннолетний (2011 г.р.) избил девочку (2009 г.р.). Пострадавшая была доставлена в больницу. Сейчас полиция уточняет обстоятельства происшествия", - сказала она.

"Что делает полиция? Служба по правам детей? Ничего, ведь если ты несовершеннолетний, можешь насмехаться, обижать других. Наказать невозможно. Полиция сообщает в службу по правам детей и все,. Приходят инспекторы, спрашивают, что случилось, и тишина до следующего раза. А виновник ходит, высоко подняв голову, бьет и насмехается дальше", - писала в социальных сетях Йоланта.

Журналистам женщина подтвердила, что этот ребенок не в первый раз пугает других детей, семья его известна службам.

Однако директор школы Вайдас Дрансейка сказал, что мальчик до сих пор никаких проблем не вызывал, был примерным учеником.

"На территории школы, как подозревают, ученик 5 класса нанес телесные повреждения ученице 7 класса. Девочке оказали скорую помощь вызвали скорую, полицию. Об инциденте информировали родителей обоих детей. Родители подозреваемого в школу не явились. Девочка под присмотром врачей, ничего страшного не случилось", - сказал он, заметив, что информация в социальных сетях неверная.

"С этим ребенком проблем в школе не было, он хорошо учится. Семья у него сложная, но ребенок, который участвовал в инциденте - единственный из детей этой семьи, с которым нет проблем, он ходит в школу, хорошо учится", - сказал Дрансейка.

Он прибавил, что инцидент произошел в укромном месте, у контейнеров, куда детей просят не ходить, поэтому учителя его не видели.

Заведующая отделения по правам детей Каунасского округа Неринга Мартишене указала: "Особенно беспокоит, что в насилии участвуют несовершеннолетние, поэтому огромную физическую и психологическую травму получил более уязвимый сверстник. Мы сразу же отреагировали на этот инцидент. Главное - оказать помощь пострадавшему ребенку. Обращаем внимание на то, что иногда помощь требуется и агрессорам. Спокойный и уверенный в себе ребенок, не будет бить слабого".

Сейчас инспекторы собирают информацию и об агрессоре и о пострадавшей. Планируются встречи с родителями и детьми.

"Нас беспокоит, что в школе дети не всегда чувствуют себя защищенными, бывают случаи травли. Мы призываем школьную общину проявлять внимание и заботиться о безопасности детей", - сказлаа Мартишене.