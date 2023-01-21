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Полиция сообщила, что в больницу Вилкавишкиса доставили травмированную девочку. Начато расследование.
Vaikas ligoninėje
Vaikas ligoninėje
© Shutterstock

По предварительным данным, 19 января из Вилкавишкисского района в больницу была доставлена маленькая девочка (2020 г.р.).

Сообщалось, что в тот же день около 14.00 девочка упала со ступеньки лестницы.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 139(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение небольшого вреда здоровью по неосторожности).

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