По предварительным данным, 19 января из Вилкавишкисского района в больницу была доставлена маленькая девочка (2020 г.р.).
Сообщалось, что в тот же день около 14.00 девочка упала со ступеньки лестницы.
Начато досудебное расследование в соответствии со статьей 139(1) Уголовного кодекса Литовской Республики (причинение небольшого вреда здоровью по неосторожности).
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