В России оправдали двух граждан Литвы по делу о контрабанде 472 кг эквадорского кокаина

Виновным по делу признали только одного литовца по имени Игорис Григас. Ему назначили 5,5 лет колонии, но этот срок он уже отбыл в СИЗО.
СМИ уточняют, что, кроме контрабанды (пункты «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ), мужчинам вменяли также попытку сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30 УК, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), организацию преступного сообщества и участие в нем (части 1 и 2 статьи 210 УК).
По версии следствия, Григас, двое его сограждан — Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, — а также двое россиян — Георгий и Иван Радомировы — с 2013 по 2019 год в «специально оборудованных тайниках» доставили в порт Петербурга 15 партий кокаина из Эквадора общим весом 472 кг.
Как уточняла летом 2021 года представительница МВД РФ Ирина Волк, брикеты с наркотиками прятали в технических полостях контейнеров или среди упакованных фруктов. По ее словам, у каждого участника группы была в ней своя роль: одни занимались отправкой кокаина, другие его извлекали из тайников и продавали. Кроме того, «Игорис Григас, зная о том, что въезд в Российскую Федерацию ему не разрешен, специально сменил имя и фамилию, что позволило ему незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации».
В МВД РФ также рассказали, что в ходе следствия были допрошены 230 свидетелей, проведены 50 обысков и 150 экспертиз. Как пишут СМИ со ссылкой на сторону защиты, оперативные сотрудники на допросах не могли объяснить, как к ним попала информация о причастности подсудимых к вменяемым им преступлениям.