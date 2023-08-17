В России оправдали двух граждан Литвы по делу о контрабанде 472 кг эквадорского кокаина

Виновным по делу признали только одного литовца по имени Игорис Григас. Ему назначили 5,5 лет колонии, но этот срок он уже отбыл в СИЗО.

СМИ уточняют, что, кроме контрабанды (пункты «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ), мужчинам вменяли также попытку сбыта наркотиков (часть 3 статьи 30 УК, часть 5 статьи 228.1 УК РФ), организацию преступного сообщества и участие в нем (части 1 и 2 статьи 210 УК).

По версии следствия, Григас, двое его сограждан — Эрнестас Казлаускас и Миндаугас Корецас, — а также двое россиян — Георгий и Иван Радомировы — с 2013 по 2019 год в «специально оборудованных тайниках» доставили в порт Петербурга 15 партий кокаина из Эквадора общим весом 472 кг.